Nicchi: «Gli arbitri sono pronti. E i calciatori la smettano di circondarli per protestare» (Di martedì 21 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Marcello Nicchi, presidente dell’Aia. Gli arbitri sono pronti a ripartire, dice, hanno lavorato finora per questo, anche se l’ok deve arrivare dai politici e dai medici. «Sì, lo sono e lo dico con orgoglio. Di noi si parla sempre poco e quasi sempre in negativo, magari per un fallo non fischiato che si vede solo dopo 10 moviole, e si dimentica che la nostra è una struttura imponente e che funziona. Siamo un motore indispensabile del calcio e mi lasci dire che oggi siamo un paio di mesi avanti a tutti. (…) Tutti gli arbitri si sono allenati in questo periodo seguendo tabelle personalizzate preparate in base alle singole esigenze e alle situazioni logistiche e alle disponibilità di spazio». Non si può ipotizzare un ritiro, come per le squadre. «Non possiamo comportarci come una squadra di ... Leggi su ilnapolista Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio - la sfida in cucina e i progetti post-coronavirus

Serie A - ripartenza senza Var : "Costretti a farlo" - Marcello Nicchi mente sugli arbitri?

Nicchi : «Gli arbitri sono i soggetti più a rischio e potremmo ricominciare senza VAR» (Di martedì 21 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Marcello, presidente dell’Aia. Glia ripartire, dice, hanno lavorato finora per questo, anche se l’ok deve arrivare dai politici e dai medici. «Sì, loe lo dico con orgoglio. Di noi si parla sempre poco e quasi sempre in negativo, magari per un fallo non fischiato che si vede solo dopo 10 moviole, e si dimentica che la nostra è una struttura imponente e che funziona. Siamo un motore indispensabile del calcio e mi lasci dire che oggi siamo un paio di mesi avanti a tutti. (…) Tutti glisiallenati in questo periodo seguendo tabelle personalizzate preparate in base alle singole esigenze e alle situazioni logistiche e alle disponibilità di spazio». Non si può ipotizzare un ritiro, come per le squadre. «Non possiamo comportarci come una squadra di ...

napolista : Nicchi: «Gli arbitri sono pronti. E i calciatori la smettano di circondarli per protestare» Alla Gazzetta: «La Var… - forzaroma : #Nicchi: “#Var e designazioni: se si riparte gli arbitri sono pronti” #SerieA - ilnapolionline : Ripartire col VAR in salette sanificate, ma per gli spostamenti? - - Calcio_Casteddu : #Coronavirus, #Nicchi: “Salterà il concetto di territorialità per gli arbitri” - gerd953 : @tuttonapoli Adesso dica quando e dove gli arbitri hanno detto di aver sbagliato. Hanno avuto forse l'autorizzazion… -