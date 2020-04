Monteforte Irpino | roghi agricoli | i carabinieri denunciano due persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResidui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: idella Stazione dihanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia del luogo ritenuta responsabile di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nello specifico, a, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, inotavano del fastidioso fumo, particolarmente denso e acre, che rendeva l’aria irrespirabile. Gli operanti, dopo aver individuato l’esatto punto in cui era stato appiccato il fuoco, hanno identificato i presunti responsabili che, all’interno del proprio fondo agricolo, avevano dato fuoco a residui vegetali. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, ...