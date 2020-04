Mattia | il paziente Uno | «Sarò sincero | io davanti vedo il sole»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Senza di certo volerlo è diventato un simbolo. Mattia Maestri è per tutti il paziente Uno, il primo caso accertato in Italia di coronavirus. Era il 20 febbraio e il primo segno dell’epidemia veniva alla luce in Italia. «Questi due mesi», ha raccontato a Repubblica, «sono stati sconvolgenti, molto più che inimmaginabili, altro che un film. All’improvviso mi sono ammalato, sono arrivato ad un passo dalla morte e sono risorto».