Lorella Cuccarini alla fine de La vita in diretta: “Mi viene la lacrima” (Di martedì 21 aprile 2020) La vita in diretta, Lorella Cuccarini confessa ad Alberto Matano: “Mi viene la lacrimuccia” Puntata diversa dal solito quella de La vita in diretta di oggi, mercoledì 21 aprile 2020: Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno infatti chiuso la prima parte già alle 15.00, a causa di una lunga diretta dal Senato con il Presidente Giuseppe Conte, che ha occupato il palinsesto per circa un paio d’ore. La vita in diretta è quindi tornata in onda dopo le 17.30, con la seconda parte, durata solo un’ora anziché due, come avviene invece solitamente. E proprio alla fine della seconda parte, ascoltando una canzone che la regia ha messo in sottofondo negli ultimi secondi, Lorella Cuccarini ha confessato ad Alberto Matano: “Se sento questo brano, mi viene la lacrimuccia…”. Lorella Cuccarini sfiora la commozione a La vita in ... Leggi su lanostratv Maurizio Costanzo su La Vita in Diretta : “Mi piace con Lorella Cuccarini”

Lorella Cuccarini e Alberto Matano : lunga interruzione in diretta

Vittorio Feltri Tuona Contro Lorella Cuccarini e Alberto Matano! (Di martedì 21 aprile 2020) Lainconfessa ad Alberto Matano: “Mila lacrimuccia” Puntata diversa dal solito quella de Laindi oggi, mercoledì 21 aprile 2020: Alberto Matano ehanno infatti chiuso la prima parte già alle 15.00, a causa di una lungadal Senato con il Presidente Giuseppe Conte, che ha occupato il palinsesto per circa un paio d’ore. Lainè quindi tornata in onda dopo le 17.30, con la seconda parte, durata solo un’ora anziché due, come avinvece solitamente. E propriodella seconda parte, ascoltando una canzone che la regia ha messo in sottofondo negli ultimi secondi,ha confessato ad Alberto Matano: “Se sento questo brano, mila lacrimuccia…”.sfiora la commozione a Lain ...

zazoomnews : Lorella Cuccarini e Alberto Matano: lunga interruzione in diretta - #Lorella #Cuccarini #Alberto #Matano: - infoitcultura : Lorella Cuccarini e Matano non si fermano: l’ultima decisione della Rai - enrico_enrico83 : @MaurizioAlbiati @annatomasi1 @LCuccarini Nomina solo lei, tra l'altro 'mi piace molto La vita in diretta con Lorella Cuccarini'... - MarinoNiola : Anche oggi, martedì 21 aprile, alle 18,20 su Raiuno sarò ospite di Lorella Cuccarini a “La vita in diretta” per un… -