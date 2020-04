Le Iene, la quarantena rinforza lo studio (la parte debole) e indebolisce i servizi (la parte forte) (Di mercoledì 22 aprile 2020) La prima puntata de Le Iene versione quarantena da coronavirus presenta la novità dello studio virtuale (ecco perché i conduttori erano vicini e senza mascherine). Una novità che, paradossalmente, aiuta il programma, rendendolo più fluido e pulito nella parte solitamente più debole. I lanci (parrebbero registrati, anche se la voce fuori campo in apertura dice 'Live da Cologno Monzese) dei servizi perdono in spontaneità, ma guadagnano in ritmo. Nel complesso, un'operazione col segno più, anche grazie ad una generalizzata sobrietà (anche gli applausi sono registrati). Le Iene, la quarantena rinforza lo studio (la parte debole) e indebolisce i servizi (la parte forte) pubblicato su TVBlog.it 22 aprile 2020 00:54. Leggi su blogo Michelle Hunziker - il primo scherzo delle Iene in quarantena : la reazione

