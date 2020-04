KIM JONG-UN IN GRAVI CONDIZIONI Corea del Nord | cosa accadrebbe se morisse?

(Di martedì 21 aprile 2020) Kim-un in pericolo di vita? Il dittatore sarebbe stato sottoposto ad intervento cardiovascolare: gli scenari in caso di morte del leader.

Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - HuffPostItalia : Fonti Usa, Kim Jong-un in gravi condizioni dopo intervento chirurgico - GianSlim : RT @HuffPostItalia: Fonti Usa, Kim Jong-un in gravi condizioni dopo intervento chirurgico - AgoraMagazLatin : Kim Jong-un operato, è giallo sulle sue condizioni -

Giallo sulle condizioni di Kim Jong-un, il leader nord coreano, che sarebbe stato operato il 12 aprile e secondo la Cnn verserebbe in gravi condizioni. Pyonyang però smentisce Gli Stati Uniti stanno ...I listini europei in netto ribasso. Deboli anche i future sugli Usa, greggio di nuovo sotto pressione. Sorpresa positiva dall'indice sulla fiducia delle imprese tedesche. Per l'Autorità dei conti pubb ...