“Kim in condizioni critiche dopo intervento” | Video (Di martedì 21 aprile 2020) Corea del Nord: secondo un’indiscrezione lanciata dalla CNN, Kim sarebbe in condizioni critiche dopo un intervento, Video. Secondo un’indiscrezione lanciata dalla CNN, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo la CNN che cita fonti dell’intelligence la notizia sarebbe credibile. SULLO STESSO … L'articolo “Kim in condizioni critiche dopo intervento” Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 21 aprile 2020) Corea del Nord: secondo un’indiscrezione lanciata dalla CNN, Kim sarebbe inun intervento,. Secondo un’indiscrezione lanciata dalla CNN, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, sarebbe inessere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo la CNN che cita fonti dell’intelligence la notizia sarebbe credibile. SULLO STESSO … L'articolo “Kim inintervento”è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - Agenzia_Ansa : Kim operato, Usa: è in gravi condizioni - markorusso69 : RT @_DAGOSPIA_: KIM JONG UN E' IN PERICOLO DI VITA? SECONDO LA CNN E' RICOVERATO IN GRAVISSIME CONDIZIONI - Notizieditalia : Nordcorea, giallo su Kim Jong-un. Una fonte: in gravi condizioni -

