Inter, rientrato anche Sanchez: nerazzurri ora al completo (Di martedì 21 aprile 2020) Alexis Sanchez sarebbe già rientrato all'Inter: l'attaccante cileno era l'ultimo dei giocatori nerazzurri ad essere ancora fuori dall'Italia Gruppo al completo per l'Inter. Alexis Sanchez, infatti, è rientrato a Milano: il cileno, infatti, era rientrato in patria dopo la fine del periodo di isolamento per l'emergenza Coronavirus. Come riportato da Tuttomercatoweb, Sanchez è l'ultimo giocatore a fare rientro a Milano. Gruppo al completo quindi per Conte, in attesa della ripresa degli allenamenti, dopo l'unanimità dei club di Serie A arrivata poche ore fa.

