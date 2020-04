Il ritorno incrollabile dei No Vax

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 aprile 2020) “Aprile è il più crudele dei mesi, genera lillà dalla terra morta”, così i versi di Eliot. Nel caso nostro, quel fiore d’incanto vede riapparire anche i No-Vax, coloro che equiparano i vaccini a un veleno. Bentornati, allora. Come Polifemo con Ulisse, nei mesi scorsi, con la pandemia già in atto, avevamo provato a rintracciare qualcuno a gran voce. Ci siete? Ci sei? Dove siete? Dove sei? Ce ne sarebbe bastato perfino uno soltanto, sentire la sua opinione, i suoi pensieri, le sue convinzioni antagonistiche, se ancora intatte, rispetto alle ragioni fluttuanti della scienza, anzi, come avrebbe detto quasi certamente l’interlocutore mancato, l’Assente, dei “poteri forti”, così già nell’occhio del ciclone chiodato del coronavirus. Immaginando, per contrasto, nel frattempo, il sudore, la fretta, ...