Il contact tracing non c’entra niente con i giochini su Facebook (Di martedì 21 aprile 2020) Il tema della privacy è stato messo al centro del dibattito attorno alle misure che i governi di mezzo mondo stanno discutendo per la cosiddetta fase 2 della pandemia che, progressivamente, dovrebbe portare a una reintroduzione delle nostre libertà di movimento. Sulla scia delle esperienze di alcuni paesi – perlopiù asiatici – anche in Europa e in Italia si fanno progetti per il contact tracing, lo sviluppo, ovvero, di tecnologie per mappare l’andamento del contagio e le relazioni sociali che potrebbero favorirlo. In Italia sta per essere varata l’app Immuni, sviluppata da un’azienda privata e scelta tra una serie di proposte avanzate da diversi attori, anche accademici e di primissimo piano. I dettagli sull’app sono fin qui emersi un po’ alla volta in forma di indiscrezioni sui giornali: a quanto si è appreso si ... Leggi su wired Non può essere obbligatorio scaricare l'app di contact tracing

Dubbi sull’App di Stato per il contact tracing. Il Copasir vuole vederci chiaro e Pd - Forza Italia e Lega chiedono che sia il Parlamento a decidere

Il contact tracing via app : quale strategia usare (Di martedì 21 aprile 2020) Il tema della privacy è stato messo al centro del dibattito attorno alle misure che i governi di mezzo mondo stanno discutendo per la cosiddetta fase 2 della pandemia che, progressivamente, dovrebbe portare a una reintroduzione delle nostre libertà di movimento. Sulla scia delle esperienze di alcuni paesi – perlopiù asiatici – anche in Europa e in Italia si fanno progetti per il, lo sviluppo, ovvero, di tecnologie per mappare l’andamento del contagio e le relazioni sociali che potrebbero favorirlo. In Italia sta per essere varata l’app Immuni, sviluppata da un’azienda privata e scelta tra una serie di proposte avanzate da diversi attori, anche accademici e di primissimo piano. I dettagli sull’app sono fin qui emersi un po’ alla volta in forma di indiscrezioni sui giornali: a quanto si è appreso si ...

pietroraffa : Serve una conferenza stampa del premier, tenuta a un orario normale In cui si indichi il percorso di riapertura.… - graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - fabiochiusi : Dichiarazione congiunta di oltre 300 accademici da 25 paesi diversi per trasparenza, volontarietà, diritti nel cont… - EliaAmato : 'Non può essere obbligatorio scaricare l'app di contact tracing Lo stabiliscono le regole dell’Unione europea, e lo… - CabbageJakob : @DanielLaureati @verita_in @Stefano_Re @emmevilla Qualsiasi Stato ne ha imposto uno, di diversa intensità in base a… -