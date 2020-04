Il compleanno di Elisabetta II ci ricorda quanto ci manchi Claire Foy in The Crown (Di martedì 21 aprile 2020) Il 21 aprile 2020 la Regina Elisabetta II festeggia il suo novantaquattresimo compleanno nel sontuoso isolamento del Castello di Windsor. Perché, sì, proprio come a chiunque sia nato tra marzo e aprile, anche alla sovrana quest'anno tocca rinunciare alle celebrazioni tradizionali. Nello specifico, gli incontri con i membri della famiglia reale, i colpi a salve sparati dai cannoni a Hyde Park, a Windsor Great Park e dalla Torre di Londra, e il cosiddetto Trooping the Colour, ossia la Sfilata della Bandiera. Tutto molto ragionevole, certo, ma per noi Elisabetta II non è più solo la regina di una terra straniera, ma un fenomeno pop a tutto tondo. E il merito è ovviamente di The Crown, la serie originale Netflix creata e scritta da Peter Morgan e capace di rendere irresistibili i fatti pubblici e privati della famiglia reale britannica e del lungo ... Leggi su optimagazine Regina Elisabetta : compleanno inedito a causa del Coronavirus – VIDEO

Regina Elisabetta | Tanti auguri a Sua Maestà : oggi il 94° compleanno

La Regina Elisabetta compie 94 anni : niente colpi di cannone né parata per il suo compleanno – VIDEO (Di martedì 21 aprile 2020) Il 21 aprile 2020 la ReginaII festeggia il suo novantaquattresimonel sontuoso isolamento del Castello di Windsor. Perché, sì, proprio come a chiunque sia nato tra marzo e aprile, anche alla sovrana quest'anno tocca rinunciare alle celebrazioni tradizionali. Nello specifico, gli incontri con i membri della famiglia reale, i colpi a salve sparati dai cannoni a Hyde Park, a Windsor Great Park e dalla Torre di Londra, e il cosiddetto Trooping the Colour, ossia la Sfilata della Bandiera. Tutto molto ragionevole, certo, ma per noiII non è più solo la regina di una terra straniera, ma un fenomeno pop a tutto tondo. E il merito è ovviamente di The, la serie originale Netflix creata e scritta da Peter Morgan e capace di rendere irresistibili i fatti pubblici e privati della famiglia reale britannica e del lungo ...

SkyTG24 : Coronavirus Uk, Regina Elisabetta compie 94 anni senza colpi cannone - vogue_italia : Popolarità al massimo per la regina, che oggi festeggia un compleanno difficile, senza celebrazioni ufficiali ?? - RaiNews : #21aprile La regina #Elisabetta di Inghilterra compie 94 anni, isolata nel castello di #Windsor, con il marito, il… - takecarefroy : RT @cyfacose: Visto che oggi è il compleanno della regina Elisabetta, ne approfitto per ribadire quanto siano iconici i suoi outfit #QueenE… - maybegius : Buon compleanno alla Regina Elisabetta che compie 94 ,e nel frattempo saluta Kim Jong Un che sta per schiattare (… -