Fontana su Fase 2: “Apertura regionalizzata sarebbe un danno: così l’Italia non riparte” (Di martedì 21 aprile 2020) Un'apertura regionalizzata non è una buona idea per il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che, intervenuto a Mattino24 su Radio 24, ha spiegato che le regioni sono interconnesse e questo creerebbe solo dei danni: "Così non si permette all'Italia di ripartire davvero". Il governatore lombardo ha poi affrontato diversi temi, dall'incognita sul futuro dell'ospedale in Fiera alle accuse mosse alla gestione dell'emergenza Coronavirus in Lombardia da parte della Regione: "Presuntuoso pensare di non aver sbagliato nulla" Leggi su fanpage Fase 2 - scontro tra le Regioni e il governo. Fontana - ‘O si riapre tutti o è un rischio’

Fase 2 - scontro tra le Regioni e il governo. Fontana - ‘O si riapre tutti o è un rischio’. Appendino - ‘Non possiamo attendere il vaccino’

Coronavirus : Fontana - ‘mi auguro 4 maggio per fase 2 ma virus non scompare’ (Di martedì 21 aprile 2020) Un'aperturanon è una buona idea per il presidente della regione Lombardia Attilioche, intervenuto a Mattino24 su Radio 24, ha spiegato che le regioni sono interconnesse e questo creerebbe solo dei danni: "Così non si permette all'Italia di ripartire davvero". Il governatore lombardo ha poi affrontato diversi temi, dall'incognita sul futuro dell'ospedale in Fiera alle accuse mosse alla gestione dell'emergenza Coronavirus in Lombardia da parte della Regione: "Presuntuoso pensare di non aver sbagliato nulla"

stanzaselvaggia : La fase 2 deve prevedere il contenimento di Fontana e Gallera. - fattoquotidiano : STRESS LOMBARDIA Sala contro Gallera, Majorino contro Fontana, che si smentisce e ora lancia la “fase 2”. Intanto è… - Linkiesta : Si è detto che la Lombardia non ha gestito bene l’emergenza, e che c’è un motivo se è diventata la prima regione pe… - bizcommunityit : Fase 2, Fontana: 'Da cabina di regia linee generali per il Paese'. 'Spero si riparta il 4 maggio' - Notiziedi_it : Fase 2, Fontana: “Da cabina di regia linee generali per il Paese”. “Spero si riparta il 4 maggio” -