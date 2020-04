Daymare: 1998 è ora gratuito grazie agli sviluppatori che donano 10.000 Steam Key agli studenti italiani (Di martedì 21 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore di Daymare: 1998, Invader Studios, con il supporto del publisher Destructive Creations, ha voluto tendere una mano ai compagni di gioco e connazionali ai tempi della crisi di Covid-19 e del successivo blocco.Il loro survival horror, elogiato per la sua palpabile atmosfera anni '90, sarà distribuito gratuitamente ad alunni e studenti di tutta Italia, così da aiutarli a tenere occupate le loro menti mentre svelano la storia del gioco e combattono il contagio, all'interno di una serie intricata di eventi messi insieme dallo sviluppatore indipendente italiano. A partire da oggi, fino al 24 aprile, potete visitare questo indirizzo per ottenere una chiave gratuita."Speriamo che questo contributo allieti le persone costrette a casa e aiuti a combattere la pandemia con un po' più di forza di volontà e un pensiero ... Leggi su eurogamer Daymare 1998 : annunciata la speciale Black Edition per il survival horror Made in Italy (Di martedì 21 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore di, Invader Studios, con il supporto del publisher Destructive Creations, ha voluto tendere una mano ai compagni di gioco e connazionali ai tempi della crisi di Covid-19 e del successivo blocco.Il loro survival horror, elogiato per la sua palpabile atmosfera anni '90, sarà distribuito gratuitamente ad alunni e studenti di tutta Italia, così da aiutarli a tenere occupate le loro menti mentre svelano la storia del gioco e combattono il contagio, all'interno di una serie intricata di eventi messi insieme dallo sviluppatore indipendente italiano. A partire da oggi, fino al 24 aprile, potete visitare questo indirizzo per ottenere una chiave gratuita."Speriamo che questo contributo allieti le persone costrette a casa e aiuti a combattere la pandemia con un po' più di forza di volontà e un pensiero ...

