David Lynch ha dichiarato di non avere nessun interesse per Dune di Denis Villeneuve (Di martedì 21 aprile 2020) David Lynch, durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha parlato di Dune. Il noto regista sembrerebbe non avere alcun interesse per il film diretto da Denis Villeneuve. Come abbiamo già detto solo pochi giorni fa, Dune dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 18 dicembre. Lynch, nel 1984, ha diretto un adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico scritto da Frank Herbert. Questo progetto risultò però essere una vera e propria delusione: gli appassionati e i critici non hanno gradito molto la pellicola, che al botteghino ottenne un risultato insoddisfacente. Il regista ha recentemente dichiarato di non avere "alcun interesse per Dune", riferendosi al prossimo lungometraggio di Villeneuve. Lynch ha poi continuato, dicendo: È stato un fallimento e non ho ottenuto ...

