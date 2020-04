Da Burioni a Butac | i fanatici che scatenano la macchina del fango contro Giulio Tarro

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020)s’è già scatenata ladel, alimentata daidel debunking: da, il sito “anti-bufale” già sequestrato per querele, gli eroi della comunicazione social attaccano il noto virologo siciliano di fama internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni. Mali ha già querelati tutti: ha presentato una denuncia di 9 paginele calunnie atte a screditarlo. “Lo scorso anno, dopo diverse sollecitazioni, ho scelto di collaborare attraverso la redazione di articoli per il Giornale dei Biologi e la partecipazione a vari convegni, alle attività dell’ONB, Ordine Nazionale dei Biologi. Questa mia scelta non è evidentemente piaciuta a quanti non condividono le scelte dell’ONB in materia di sicurezza dei vaccini e da allora, attraverso i social ...