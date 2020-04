danaebaxterr : RT @maevehastingss: “Muta, nuda e cruda, la mia dea tra quattro mura Fotti la mia testa come cocaina pura Bimba, dai, senza paura, con la… - foodbangsquad : RT @maevehastingss: “Muta, nuda e cruda, la mia dea tra quattro mura Fotti la mia testa come cocaina pura Bimba, dai, senza paura, con la… - lavocedelne : Brunico, Tragico incidente con il trattore: muore bimba di quattro anni - kelseyfaures : RT @maevehastingss: “Muta, nuda e cruda, la mia dea tra quattro mura Fotti la mia testa come cocaina pura Bimba, dai, senza paura, con la… - chloeedwardsgdr : RT @maevehastingss: “Muta, nuda e cruda, la mia dea tra quattro mura Fotti la mia testa come cocaina pura Bimba, dai, senza paura, con la… -

Una bimba di quattro anni uccisa in Valdarno, a Levane frazione divisa tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di Arezzo. La tragedia è stata scoperta stamane, ma i contorni e i ...

La morte della piccola è confermata: ma tra le ipotesi c'è che il babbo l'abbia ammazzata per poi tentare di togliersi la vita.Un altro minore coinvolto?

