Bianca Guaccero, lunga storia d’amore con il famoso calciatore: chi è (Di martedì 21 aprile 2020) Bianca Guaccero ultimamente è balzata agli onori del gossip per la fine della sua storia d’amore con il marito, il regista Dario Acocella, un legame durato 5 anni, precisamente dal 2013 al 2017, dal quale è nata anche una splendida figlia. Una fine sofferta, dolorosa, di cui la conduttrice di Detto Fatto non ha mai fatto mistero, parlandone più volte e lasciandosi andare anche alle sue emozioni più intime e delicate. In molti forse non sanno che la bellissima pugliese, prima di convolare a nozze, ha avuto una lunga relazione con un famoso calciatore. Bianca Guaccero e la storia con Nicola Ventola La presentatrice e lo sportivo hanno vissuto una lunga e appassionata storia d’amore dal 1996 al 2001. Belli, giovani ed innamorati hanno fatto sognare schiere di romantici fan, peccato però che poi improvvisamente siano scoppiati. I motivi ... Leggi su kontrokultura Da Noi … A Ruota Libera - Bianca Guaccero : “Ecco com’è nato ‘Pronto Detto Fatto’ “. Per la famiglia “momento delicato”

“Al posto di Bianca Guaccero”. Cristina Parodi - è ‘pesante’ la soffiata dai corridoi della tv

Cristina Parodi : nuovo programma dopo il no di Bianca Guaccero? L’ipotesi (Di martedì 21 aprile 2020)ultimamente è balzata agli onori del gossip per la fine della suad’amore con il marito, il regista Dario Acocella, un legame durato 5 anni, precisamente dal 2013 al 2017, dal quale è nata anche una splendida figlia. Una fine sofferta, dolorosa, di cui la conduttrice di Detto Fatto non ha mai fatto mistero, parlandone più volte e lasciandosi andare anche alle sue emozioni più intime e delicate. In molti forse non sanno che la bellissima pugliese, prima di convolare a nozze, ha avuto unarelazione con une lacon Nicola Ventola La presentatrice e lo sportivo hanno vissuto unae appassionatad’amore dal 1996 al 2001. Belli, giovani ed innamorati hanno fatto sognare schiere di romantici fan, peccato però che poi improvvisamente siano scoppiati. I motivi ...

KontroKulturaa : Bianca Guaccero, lunga storia d'amore con il famoso calciatore: chi è - - RenatoBasso76 : @bianca_guaccero ciao - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda bianca guaccero - look into my self - bnotizie : Cristina Parodi, è `pesante` la soffiata dai corridoi della tv: `Al posto di Bianca Guaccero` - Noovyis : (“Al posto di Bianca Guaccero”. Cristina Parodi, è ‘pesante’ la soffiata dai corridoi della tv) Playhitmusic -… -