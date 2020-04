Arezzo, uccide la figlia di 4 anni a coltellate e tenta il suicido gettandosi in un pozzo (Di martedì 21 aprile 2020) uccide la figlia di 4 anni a coltellate e poi tenta il suicidio, gettandosi in un pozzo: è accaduto in un’abitazione di Bucine, in provincia di Arezzo. L’uomo, 39 anni, un operaio originario del Bangladesh, ha colpito entrambi i figli con un coltello: la più piccola è morta per un fendente alla gola, mentre il fratello maggiore, di 12 anni, è stato colpito in modo più lieve e adesso è in ospedale. I vigili del fuoco lo hanno estratto il padre dal pozzo in tempo: è vivo ed è stato ricoverato in codice 2. A dare l’allarme è stato un vicino di casa: quando i carabinieri, insieme al 118, sono intervenuti sul posto hanno trovato la madre dei bambini in stato di choc, incapace di parlare, e il fratellino più grande ferito. Per la piccola non c’era nulla da fare. Tutto da chiarire al momento cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano Provincia di Arezzo - uomo uccide la figlia di quattro anni e poi tenta il suicidio lanciandosi in un pozzo

