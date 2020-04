ULTIME NOTIZIE Ultim’ora oggi coronavirus | Speranza “app Immuni per sanità digitale”

fanpage : La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - SkyTG24 : I parenti dei pazienti chiedono ai pm di #Milano il commissariamento del Pio Albergo #Trivulzio dato che la situazi… - fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - GRETA1SGARBO : RT @Mirith_: Ho sentito adesso le ultime notizie tgcom 24... Ancora chiusi in casa. Gli anziani ancora chiusi in casa. Mi viene da pianger… - LuigiF97101292 : RT @sole24ore: #Coronavirus, #Patuanelli: «Verso una regionalizzazione delle aperture». L’#Oms prende le distanze da #Ricciardi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIME NOTIZIE Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus Lombardia, l’accusa di un’infermiera: «Al Trivulzio gli anziani non venivano isolati»

Nel verbale la donna ha ribadito ciò che lei e anche altri infermieri e operatori del Trivulzio hanno raccontato nelle ultime settimane sui media, ossia che l’emergenza sarebbe stata gestita male dal ...

Google Meet, le novità del servizio per videochiamare

La mossa di Google cerca di erodere utenti a Zoom, che attualmente permette videochiamate fino a 49 partecipanti, e nonostante i problemi di privacy è uno strumento largamente usato. Ma come è ...

Nel verbale la donna ha ribadito ciò che lei e anche altri infermieri e operatori del Trivulzio hanno raccontato nelle ultime settimane sui media, ossia che l’emergenza sarebbe stata gestita male dal ...La mossa di Google cerca di erodere utenti a Zoom, che attualmente permette videochiamate fino a 49 partecipanti, e nonostante i problemi di privacy è uno strumento largamente usato. Ma come è ...