marcocappato : Si fa prima a dire 'c'è troppa gente in giro' che a mettere in sicurezza il sistema sanitario. Infatti: la prima c… - francescocosta : O le autorità diffondono dati su chi sono i nuovi contagiati – servirebbero: esistono? – oppure sarebbe meglio mane… - FBiasin : Il Tg1 ha appena parlato di 'sanzioni cresciute del 20% nel fine settimana'. C'è troppa gente che continua a viver… - pasdran : RT @GretaSalve: Iniziamo a romperci non perché si deve stare a casa ma per quello che accade fuori. Mi sembra che di gente che ci dica cos… - Savj1951 : @ItalianoeRomano La gente adesso ha troppa paura, verrà il momento dei gilet gialli anche in Italia! -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa gente Troppa gente in giro, oltre 8700 multe sabato in Italia e 26 denunce per violata quarantena Borderline24 - Il giornale di Bari Valore della musica e prezzo streaming

99 euro per un mese di musica sembra un costo troppo elevato da sostenere per il 48% delle persone intervistate. Le stesse persone verosimilmente non battono ciglio nell’acquistare scarpe da tennis ...

Troppa gente al funerale in Chiesa, parroco multato/ “Non pago, scriverò al Prefetto”

Il motivo? Troppa gente all’interno del luogo di culto. Alla messa d’addio a una delle vittime del Covid-19, officiata presso la chiesa situata in frazione Gallignano, i carabinieri hanno “sorpreso” ...

99 euro per un mese di musica sembra un costo troppo elevato da sostenere per il 48% delle persone intervistate. Le stesse persone verosimilmente non battono ciglio nell’acquistare scarpe da tennis ...Il motivo? Troppa gente all’interno del luogo di culto. Alla messa d’addio a una delle vittime del Covid-19, officiata presso la chiesa situata in frazione Gallignano, i carabinieri hanno “sorpreso” ...