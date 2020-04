Tragedia a Riscone di Brunico | bambina di quattro anni travolta e uccisa dal trattore del

Leggi su newsmondo

(Di martedì 21 aprile 2020)didaldel nonno adiDI(BOLZANO) –dinel primo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2020. Unadiè statadalguidato dal nonno. Sotto shock l’uomo che ha immediatamente chiamato i soccorsi ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare la morte della piccola. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno il 63enne per cercare di ricostruire meglio l’incidente. Unache ha sconvolto l’intero centro della Val Pusteria in piena emergenza coronavirus. Incidente adi, morta unadiSecondo le prime informazioni riportate dai media locali, lasi trovava sulinsieme al nonno quando il mezzo agricolo ha avuto un ...