Sparatoria Canada: le vittime salgono a 16, aggressore fermato (Di lunedì 20 aprile 2020) Sale il bilancio della terribile Sparatoria avvenuta ieri in Canada, in Nuova Scotia. Sono salite a 16 le vittime dichiarate del terribile episodio di violenza: un uomo, vestito da poliziotto, avrebbe infatti cominciato a sparare sulla folla dopo averne aggredite altre all’interno di una casa, senza apparente motivo. Le autorità locali, che hanno trovato e fermato l’aggressore, continuano a indagare sulla dinamica della strage. Chi era l’aggressore Pare inoltre che sia stato identificato ed arrestato l’uomo che si è messo a sparare contro la folla: fonti locali riportano che si tratterebbe di tale Gabriel Wortman, 51enne: l’aggressore è stato trovato dalla Polizia Montana Reale Canadese mentre si trovava ad Enfield (nella zona di Halifax), in una Stazione di Servizio. In un secondo momento la polizia ha reso noto che ... Leggi su thesocialpost Sparatoria Canada - finto agente uccide 16 persone/ Movente : c'entra il Coronavirus?

