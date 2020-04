Scambio Lacazette Thomas | l’Arsenal stuzzica l’Atletico Madrid

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’Arsenal sta lavorando sul mercato: il pezzo forte, per alcuni scambi, potrebbe essereche piace all’AtleticoL’Arsenal vorrebbe rifondare, con alcune cessioni eccellenti. Primo fra tutti: il centravanti sarebbe sul piede di partenza e Arteta avrebbe dato l’assenza per una sua cessione. Nei sogni del tecnico spagnolo, come riportato da Tuttosport, ci sarebbePartey, centrocampista dell’Atletico. I due club potrebbero pensare ad uno. Sempre sul fronte cessioni, si cerca un’acquirente per Aubameyang, che piace anche all’Inter se dovesse partire Lautaro Martinez. Leggi su Calcionews24.com