Sant’Egidio del Monte Albino: va in ospedale per altro e scopre di avere il Covid (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una donna di Sant’Egidio del Monte Albino ricoverata in ospedale per un’altra patologia pregressa, sottoposta a tampone per l’insorgenza di una leggera febbre, è stata trovata positiva al coronavirus. Un nuovo caso dunque per il comune guidato dal sindaco Nunzio Carpentieri che interrompe una striscia positiva con zero nuovi contagi che andava avanti da alcuni giorni. Sono in fase di ultimazione le indagini epidemiologiche per le eventuali misure di quarantena. Il numero dei casi registrati nel Comune dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 25. I positivi sono 12, ancora in numero inferiore rispetto ai 13 guariti. L'articolo Sant’Egidio del Monte Albino: va in ospedale per altro e scopre di avere il Covid proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Sant’Egidio del Monte Albino : più guariti che positivi

Sant’Egidio del Monte Albino - quattro nuovi casi. A Nocera ancora contagi nell’ospedale

Sette nuovi casi a Pontecagnano - un guarito a Sant’Egidio del Monte Albino (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una donna di Sant’Egidio delricoverata inper un’altra patologia pregressa, sottoposta a tampone per l’insorgenza di una leggera febbre, è stata trovata positiva al coronavirus. Un nuovo caso dunque per il comune guidato dal sindaco Nunzio Carpentieri che interrompe una striscia positiva con zero nuovi contagi che andava avanti da alcuni giorni. Sono in fase di ultimazione le indagini epidemiologiche per le eventuali misure di quarantena. Il numero dei casi registrati nel Comune dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 25. I positivi sono 12, ancora in numero inferiore rispetto ai 13 guariti. L'articolo Sant’Egidio del: va inperdiilproviene da Anteprima24.it.

elluas : RT @m_stroppa: @mannocchia @espressonline @santegidionews C'è un valore misterioso di una vita caduta a terra, anche se non è dato di conos… - spellizzoni : RT @m_stroppa: @mannocchia @espressonline @santegidionews C'è un valore misterioso di una vita caduta a terra, anche se non è dato di conos… - ekuonews : Coronavirus, a Sant’Egidio proiettato il tricolore italiano sulla facciata del campanile e della chiesa: gesto dedi… - m_stroppa : @mannocchia @espressonline @santegidionews C'è un valore misterioso di una vita caduta a terra, anche se non è dato… - salernopost : “Esercito in strada nell’Agro, non significa militarizzare il territorio. E’ un segno di attenzione e maggiore sicu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Egidio del Monopoli: 33 indagati e 13 arresti al "San Giacomo" - IL VIDEO Canale7