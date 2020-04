Lautaro Barcellona: le contropartite tecniche per l’Inter (Di lunedì 20 aprile 2020) Lautaro Barcellona, la telenovela continua: la clausola può ridursi con alcune contropartite tecniche: i nomi per l’Inter Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez, ma difficilmente verranno sborsati i 111 milioni di euro previsti dalla clausola. Il presidente dell’Inter Steven Zhang non intende fare sconti sul valore dell’argentino. L’unico modo per far abbassare il prezzo di vendita del bomber è quello di inserire nell’operazione alcune contropartite tecniche: oltre ad Arturo Vidal, al club nerazzurro piacciono Carles Alena e Nelson Semedo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Setién allontana Lautaro dal Barcellona : “Ci sarà una crisi economica - non vedo acquisti”

Lautaro e Neymar per il Barcellona? Quique Setién fa il punto : "Né pessimista - né ottimista"

