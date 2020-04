Fase 2, ipotesi regionalizzazione per riaperture. Pressing Confindustria (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Riaprire sì, ma tenendo conto della situazione dei contagi. Il Governo lavora all’ipotesi di riaperture differenziate a livello regionale coe ha confermato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. “Si può ragionare su una regionalizzazione delle riaperture, nelle regioni che hanno meno persone positive è più facile tracciare i contatti”, ha detto ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai 2. In vista della scadenza del lockdown il prossimo 4 maggio, l’intenzione dell’esecutivo è mettere a punto uno schema su base nazionale, senza però ignorare lo stato del contagio che interessa in larga parte le regioni del Nord con quelle del Sud che al momento sembrano aver retto meglio alla pandemia. Per questo si lavora a riaperture più celeri nelle zone che ... Leggi su quifinanza Cosa riapre il 4 maggio con la fase 2 : ecco le ipotesi in calendario

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Si studia la Fase 2 : ipotesi Italia divisa in tre macroaree

Questa ipotesi non sta bene al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha paventato "un'Italia zoppa" se la fase 2 dell'emergenza dovesse cominciare prima in alcune zone e poi in altre. Va da ...

Conte il "neo-partigiano", attacca la Germania sul Mes. Ma apre a Fi mentre M5S e Pd pensano al ribaltone

Un’ipotesi che viene giudicata del tutto “irrealistica e improponibile”, al Quirinale, anche se la sotto-indicazione “certo non adesso” lascia tuttavia pensare che, una volta partita ‘la fase due’ del ...

