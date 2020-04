Dramma in Russia, muore a 22 anni un difensore della Lokomotiv (Di lunedì 20 aprile 2020) Dramma in Russia, a soli 22 anni è morto il giovane difensore Innokentiy Samokhvalov. Giocava nella Lomototiv Mosca, si stava allenando. Dramma in Russia e calcio internazionale in lutto. Oggi, durante un allenamento della Lokomotiv Mosca il giovane difensore Innokentiy Samokhvalov è stato improvvisamente male in campo. E in seguito al malore che ha accusato … L'articolo Dramma in Russia, muore a 22 anni un difensore della Lokomotiv proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 aprile 2020)in, a soli 22è morto il giovaneInnokentiy Samokhvalov. Giocava nella Lomototiv Mosca, si stava allenando.ine calcio internazionale in lutto. Oggi, durante un allenamentoMosca il giovaneInnokentiy Samokhvalov è stato improvvisamente male in campo. E in seguito al malore che ha accusato … L'articoloina 22unproviene da www.inews24.it.

MOSCA (RUSSIA) - Il Lokomotiv Mosca ha annunciato oggi la morte del 22enne difensore Innokentiy Samokhvalov durante una sessione di allenamento individuale a causa dell'isolamento a cui anche i ...

MOSCA (RUSSIA) - Innokentiy Samokhvalov, 22 anni, difensore della Lokomotiv Mosca, è morto oggi mentre svolgeva una sessione d'allenamento. Lo ha annunciato lo stesso club della capitale russa, ...

