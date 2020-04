Coronavirus, nel Salento prove di distanziamento sociale in previsione dell’estate (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus: a Porto Cesareo prove di distanziamento in previsione estate prove tecniche d’estate a Porto Cesareo, in Salento, dove i gestori dello stabilimento Lido Bacino Grande hanno effettuato alcune prove per salvare la stagione balneare e permettere ai turisti di andare al mare, rispettando le norme di distanziamento sociale, obbligatorie a causa dell’epidemia di Coronavirus. Intervistato dal Tgr Puglia, uno dei balneari dello stabilimento di Porto Cesareo ha illustrato alcune delle prove effettuate in questi giorni, che prevedono spazi di 10 metri quadrati sulla sabbia, delimitati da picchetti e corde. Ogni spazio ha a disposizione un ombrellone e due lettini, distanti almeno un metro l’uno dall’altro, mentre tra le varie zone assegnate vi sono almeno 3 metri di distanza. A separare gli spazi con ombrelloni e sdraio è un corridoio centrale, utile ... Leggi su tpi Coronavirus - in Lombardia nelle ultime 24 ore contagi in aumento

Salgono dunque 22 le vittime registrate finora sul territorio pontino. Coronavirus Latina, contagi in frenata: + 5 secondo il bollettino del 20 aprile Arrivano a cinque invece nuovi casi di positività ...

Roma – Scoperto perché muoiono più uomini con covid 19. I testicoli possono essere una sorta di rifugio per il coronavirus. E' quanto rivela uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System ...

