Come la Regione Lombardia ha lasciato un anziano a morire in una RSA perché non era “opportuno” portarlo in ospedale (Di lunedì 20 aprile 2020) Oggi La Provincia di Como racconta in prima pagina l’incredibile storia di Stefano Capovento, 78 anni, diabetico e sulla sedia a rotelle, che si trovava ricoverato nella RSA di Casasco Intelvi con febbre e bassa saturazione, tipici sintomi del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19. Capovento è morto sabato scorso, il giorno dopo il suo arrivo all’ospedale Valduce dove è stato finalmente ricoverato dopo un provvedimento del giudice che ordinava di portarcelo. Come la Regione Lombardia ha lasciato un anziano a morire in una RSA vietando di portarlo in ospedale La figlia, Marianna, ha raccontato cosa è successo al padre, ex usciere delle Poste di Como: “La casa di cura – ha spiegato – era già chiusa a tutti i parenti da gennaio, dopo le notizie sui contagi da coronavirus in Cina. Nonostante questo mio papà, Come molti altri ... Leggi su nextquotidiano Fase 2 - ripartenze modulate per Regione : ecco come vivremo

La Regione Lazio come la Lombardia sui malati COVID nelle RSA?

Covid-19 - il focolaio è attivo? "Ecco come capirlo per ogni regione" (Di lunedì 20 aprile 2020) Oggi La Provincia di Como racconta in prima pagina l’incredibile storia di Stefano Capovento, 78 anni, diabetico e sulla sedia a rotelle, che si trovava ricoverato nella RSA di Casasco Intelvi con febbre e bassa saturazione, tipici sintomi del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19. Capovento è morto sabato scorso, il giorno dopo il suo arrivo all’ospedale Valduce dove è stato finalmente ricoverato dopo un provvedimento del giudice che ordinava di portarcelo.lahaunin una RSA vietando di portarlo in ospedale La figlia, Marianna, ha raccontato cosa è successo al padre, ex usciere delle Poste di Como: “La casa di cura – ha spiegato – era già chiusa a tutti i parenti da gennaio, dopo le notizie sui contagi da coronavirus in Cina. Nonostante questo mio papà,molti altri ...

Noiconsalvini : #Salvini a #nonèlarena: 'Non puoi decidere dove ti scoppia la bomba. È inutile fare il processo sull'ambulanza che… - iltirreno : Coronavirus: in #Toscana si parte con i test seriologici. Chi può farli, a cosa servono e come funziona l'iter. Int… - AnnalisaChirico : Chi parla del virus come di una nemesi contro i lombardi troppo interessati ai dané fa becero moralismo. La locomot… - mariocipriani1 : RT @neXtquotidiano: Come la Regione #Lombardia ha lasciato un anziano a morire in una #RSA perché non era 'opportuno' portarlo in ospedale… - sarahross71 : RT @Arabafe: @Yi_Benevolence Sempre detto che la 'colpa' di Fontana è stata quella di ascoltare le direttive di governo e dell'oms e la sfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Regione Coronavirus, come sta andando il contagio in Campania? Il focus regione Il Sole 24 ORE Dal 16 aprile sono ripartiti i progetti di servizio civile universale

nella Regione Marche, che restano accanto alle proprie comunità proseguendo le loro attività (ordinarie) o con attività del tutto nuove (rimodulate), esercitando in prima persona quella cittadinanza ...

CORONAVIRUS: WWF E LEGAMBIENTE, ''L'ABRUZZO RINASCA REGIONE VERDE D'EUROPA''

presidente regionale di Legambiente - va accelerata con formule sostenibili che partano da trasporto pubblico, bici, ciclabili e sharing mobility elettrica, anche attraverso accordi con imprese ...

nella Regione Marche, che restano accanto alle proprie comunità proseguendo le loro attività (ordinarie) o con attività del tutto nuove (rimodulate), esercitando in prima persona quella cittadinanza ...presidente regionale di Legambiente - va accelerata con formule sostenibili che partano da trasporto pubblico, bici, ciclabili e sharing mobility elettrica, anche attraverso accordi con imprese ...