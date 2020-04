Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi (Di lunedì 20 aprile 2020) Tragedia a Detroit, Stati Uniti, dove una bambina di 5 anni, Skylar Herbert è morta dopo essere risultata positiva al Coronavirus ed aver sviluppato una meningoencefalite, rara quanto pericolosa complicazione dell'infezione da Covid-19. Un mese prima del decesso aveva cominciato a lamentare forti mal di testa: "Siamo sconvolti". Leggi su fanpage Coronavirus - bimba di 11 anni contagiata da uno dei genitori

Infermiera positiva muore a 28 anni - i medici fanno nascere la sua bimba

Milano - al Policlinico 7 trapianti di rene nonostante l’emergenza : uno salva una bimba di 10 anni (Di lunedì 20 aprile 2020) Tragedia a Detroit, Stati Uniti, dove una bambina di 5, Skylar Herbert è mortaessere risultata positiva aled aver sviluppato una meningoencefalite, rara quanto pericolosa complicazione dell'infezione da Covid-19. Unprima del decesso aveva cominciato a lamentare forti mal di testa: "Siamo sconvolti".

piccolaanima23 : Io bimba di Chris Evans da anni e super invidiosa di Dodger. - mauro_arena : RT @Sarita_Libre: Questa è la bimba che i governi di #Malta e #Italia hanno lasciato in mare per 6 giorni e poi deportato in un lager libic… - RaffaeleRaimon2 : RT @mariventipiogge: / /. anni '60, piccola bimba 'legge' :) . . . - Ilariap12996 : RT @Thecatladyscor1: Ho sempre avuto una certa affinità con i Grandi uccelli magici. OK. Scusate ho il cervello di una bimba di 5 anni ma… - Thecatladyscor1 : Ho sempre avuto una certa affinità con i Grandi uccelli magici. OK. Scusate ho il cervello di una bimba di 5 anni… -