Amadeus su Sanremo 2021 | conferma inaspettata | «Non sarà il secondo | ma il primo dopo il

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) È una confessione velata quella chesi lascia scappare a Domenica In sul prossimo Festival di. Ospite del contenitore domenicale di Mara Venier, ieri 19 aprile, il conduttore si è aperto ai ricordi e soprattutto ai progetti futuri. Disegniti, in parte, anche dalla moglie Giovanna Civitillo. Troppo presto ancora per dire se e quando la prossima kermesse sanremese potrà riaprire le porte del tanto ambito Teatro Ariston, ma la speranza lavora in questa direzione e i tempi del festival sono ben più lunghi di quelli che noi spettatori possiamo immaginare.? «Sta lavorando»: lo spoiler della moglie Calato il sipario sull’edizione passata si comincia già a lavorare alla futura. L’ipotesi, sviluppata qualche giorno fa dal patron del Teatro Ariston, Walter Vacchino, in fondo fa ben ...