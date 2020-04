Unigram si aggiorna | novità versione 3 14 2700

Leggi su windowsinsiders

(Di domenica 19 aprile 2020) Breve comunicato per informarvi che, l’ottimo client UWP di Telegram per Windows 10, si èto alla3.14.introducendo alcune novità. Novità in questaNOTA: le cartelle per le chat non sono ancora disponibili e arriveranno successivamente. Però è possibile provare i nuovi filtri delle chat riprogettati. Invia (emoji dado) in qualsiasi chat per sfidare la fortuna nel ricevere un numero casuale dal dado animato. Visualizza statistiche dettagliate sulla crescita dei tuoi canali e sul rendimento dei loro post. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuovadiè disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti. Link Microsoft Store