Toscana, mascherine obbligatorie. I supermercati dove vengono distribuite gratis - L'elenco (Di domenica 19 aprile 2020) Da lunedì 20 aprile prenderà il via la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini nelle 1.150 farmacie e 200 supermercati della Toscana. Le mascherine in distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione da 1 milione di pezzi ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estar nelle ultime settimane, 500 mila al giorno. A regime, la disponibilità quotidiana sarà quindi di 1,5 milioni di mascherine. Consegnando la tessera sanitaria sarà possibile ritirare gratuitamente fino a 30 mascherine al mese a testa, 5 alla volta. Sarà infatti definitivo da lunedì l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa in tutti i comuni della Toscana, come indicato dall'ordinanza della ... Leggi su iltirreno.gelocal Mascherine - distanze e test sierologici : in Toscana le regole più severe per la fase 2

Coronavirus - Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o tessera sanitaria

Coronavirus : mascherine gratis in Toscana nelle farmacie e nei supermercati. Da lunedì 20 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Da lunedì 20 aprile prenderà il via la distribuzione gratuita diper tutti i cittadini nelle 1.150 farmacie e 200della. Lein distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte ingrazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione da 1 milione di pezzi ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estar nelle ultime settimane, 500 mila al giorno. A regime, la disponibilità quotidiana sarà quindi di 1,5 milioni di. Consegnando la tessera sanitaria sarà possibile ritirare gratuitamente fino a 30al mese a testa, 5 alla volta. Sarà infatti definitivo da lunedì l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa in tutti i comuni della, come indicato dall'ordinanza della ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o… - regionetoscana : #Covid_19 #coronavirus Da lunedì 1,5 milioni di mascherine gratuite al giorno in farmacie e supermercati. Ogni citt… - iltirreno : La campagna di distribuzione delle mascherine della Regione #Toscana: consegnando la tessera sanitaria sarà possibi… - Ivic94757448 : @Deputatipd @pdnetwork Perché non parlare dei morti nelle case di riposo dell'Emilia Romagna o Toscana? perché non… - lauragrossi50 : RT @andreariscassi: Qui in Lombardia le vendono a 10 euro l’una anche agli immunodepressi... Coronavirus Toscana: mascherine gratuite, tren… -