Sosteniamoci org | il primo e-commerce a scopo benefico

Leggi su tpi

(Di domenica 19 aprile 2020) L’emergenza del Coronavirus ha prodotto un forte impatto sulla vita di ciascuno di noi con conseguenze rilevanti sul piano della socialità pubblica, della sanità e dell’economia del paese. Tante persone incontrano difficoltà anche nel far fronte a bisogni primari come il cibo e oggi più che mai è necessario sostenerci a vicenda per affrontare l’epidemia e le sue gravissime conseguenze. Tra le molte iniziative in Italia segnaliamo.org, un progetto dell’Associazione Missioni MVC onlus a servizio dei cittadini e delle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, che mira a coinvolgere tutta la comunità in un inedito progetto solidale. Ile-realizzato interamente a: facile, pratico e veloce. L’idea nasce da un giovanissimo romano sostenuto ad oggi da un gruppo di 50 volontari (e ...