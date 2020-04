Programmi TV di stasera, domenica 19 aprile 2020. Su Rete4 Antonio Banderas in «The Legend of Zorro» (Di domenica 19 aprile 2020) Catherine Zeta-Jones e Antonio Banderas in The Legend Of Zorro Rai1, ore 21.40: L’Allieva 2 – Replica Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Le ossa della principessa: L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio,con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi e non tarda a scoprire che, tra l’uomo e Conforti, c’è un misterioso rancore legato al passato. Il tempo di un battito: Claudio e Alice continuano ad ... Leggi su davidemaggio Stasera in TV 19 Aprile : film e programmi

