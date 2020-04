Castrovilli: «Non vedo l’ora di ricominciare. Difensore più forte che ho affrontato? Bonucci» (Di domenica 19 aprile 2020) Gaetano Castrovilli ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina manifestando tutta la voglia di tornare a giocare Gaetano Castrovilli si è raccontato ai media ufficiali della Fiorentina rispondendo alle tantissime domande dei tifosi viola. Queste le sue parole. GIORNATA TIPO – «Sto bene, non vedo l’ora di ricominciare. La mia giornata tipo è con sveglia alle 7.30/8, portare fuori il cane a fare i bisogni, dormiamo un po’, aiuto la mia ragazza a preparare il pranzo, poi serie tv e ci alleniamo insieme. Poi ancora fuori per i bisogni del cane, cena, serie tv e a nanna». CALCIO E ISOLAMENTO – «Il calcio mi manca tantissimo, i compagni, lo staff, tutti gli addetti ai lavori della Fiorentina e i tifosi. Ai tifosi come canzoni consiglio le neo melodiche che ascolto io, come Niko Pandetta, in cucina consiglio di preparare tanti ... Leggi su calcionews24 Castrovilli alla Roma?/ Calciomercato - la Fiorentina fa muro : "Non si muove"

Gazzetta - Laudisa : "Il Torino non cede Belotti. Castrovilli? Il Napoli ha bussato..."

Ugolini su Castrovilli : "Piace a Gattuso e Giuntoli - ma non solo i soli..." (Di domenica 19 aprile 2020) Gaetanoha parlato ai media ufficiali della Fiorentina manifestando tutta la voglia di tornare a giocare Gaetanosi è raccontato ai media ufficiali della Fiorentina rispondendo alle tantissime domande dei tifosi viola. Queste le sue parole. GIORNATA TIPO – «Sto bene, nonl’ora di. La mia giornata tipo è con sveglia alle 7.30/8, portare fuori il cane a fare i bisogni, dormiamo un po’, aiuto la mia ragazza a preparare il pranzo, poi serie tv e ci alleniamo insieme. Poi ancora fuori per i bisogni del cane, cena, serie tv e a nanna». CALCIO E ISOLAMENTO – «Il calcio mi manca tantissimo, i compagni, lo staff, tutti gli addetti ai lavori della Fiorentina e i tifosi. Ai tifosi come canzoni consiglio le neo melodiche che ascolto io, come Niko Pandetta, in cucina consiglio di preparare tanti ...

callmetoore : Ok se vendono chiesa meglio, non penso vendano pure Castrovilli - CarlosTassara : RT @violanews: Inter, tra Vidal e Tolisso rispunta Castrovilli. Ma Commisso non cede - - violanews : Inter, tra Vidal e Tolisso rispunta Castrovilli. Ma Commisso non cede - - ducciosiena : @Settevoltecamp S U B I T O ! ! ! ... anche se vorrei giocassero insieme !! Ma sono straconvinto che Tonali sia a… - CarmeloRossoner : @rn5_rn @Talashnikov @GreenMidnight1 @ParasiteMale @DavidBasco86 @dello__98 @RedAllblack @mid_hedge @russ_mario1… -