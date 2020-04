Addio a Gene Deitch | regista di “Tom e Jerry” e “Braccio di Ferro”

(Di domenica 19 aprile 2020) Il disegnatore e animatore statunitensedei classici cartoni animati di ‘Braccio di Ferro’, ‘Tom e Jerry’ e ‘Krazy Kat’ e premio Oscar per il cortometraggio “Munro” (1961), è morto, per un improvviso malore, nella sua casa di Praga all’età di 95 anni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma secondoPer continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi L'articolodi “Tom e Jerry” e “Braccio di Ferro” Secolo d'Italia.

ilu_iciao : RT @kappaTI: Addio al disegnatore e regista di Tom & Jerry e Braccio di Ferro, Gene Deitch - mirianagrassi1 : RT @kappaTI: Addio al disegnatore e regista di Tom & Jerry e Braccio di Ferro, Gene Deitch - BonzoMassimo : RT @KeblogIT: Addio al disegnatore e regista di Tom & Jerry e Braccio di Ferro, Gene Deitch - Adnil47991189 : RT @kappaTI: Addio al disegnatore e regista di Tom & Jerry e Braccio di Ferro, Gene Deitch - antopinna22 : RT @kappaTI: Addio al disegnatore e regista di Tom & Jerry e Braccio di Ferro, Gene Deitch -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gene

Praga, 19 aprile 2020 - Gli era bastata una matita per far ridere ed emozionare generazioni di bambini e di adulti. Si è spento nella sua casa di Praga a 95 anni Gene Deitch: un malore improvviso si è ...Quest'ultimo ha spiegato che Deitch è morto nella nottata di giovedì. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, anche se sembra esclusa l'ipotesi Coronavirus e che la causa del decesso sia legata all ...