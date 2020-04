"Perché non fai un figlio?", Paola Turani sbotta: "Non ce la faccio più a stare zitta" - (Di sabato 18 aprile 2020) Novella Toloni Dopo l’ennesima richiesta di spiegazioni, la modella bergamasca ha affidato ai social un lungo post di sfogo sulla mancata maternità, invitando i follower a rispettare le sue scelte "Siete inopportune, senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi", così Paola Turani, influencer e modella di origini bergamasche, ha esordito sui social dopo i continui messaggi dei follower. All’ennesimo appunto su una sua possibile gravidanza, la Turani non ha retto e si è sfogata contro l’insensibilità di molte e la mancanza di tatto su una tematica delicata che spesso nasconde problemi serie e profondi. "Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Scrivo mentre mi tremano le mani dal nervoso, ma certo, loro non possono capire come mi fanno sentire ogni volta che mi scrivono quelle cose". Paola ... Leggi su ilgiornale "Multata perché andavo a fare la spesa con le sneakers. Mi hanno detto : 'Non ti crediamo"

Edoardo - figlio Alberto Angela/ Nonno Piero : "Ecco perché ha tolto tutto dai social"

borghi_claudio : Vediamo se così si capisce - Rinaldi_euro : Bagnai: 'Ecco perché il Mes senza condizioni non esiste' - - LegaSalvini : ?? DA LEGGERE! 'Per avere un MES senza condizioni bisognerebbe cambiare sia il trattato sul funzionamento dell'UE al…

Ultime Notizie dalla rete : Perché non «Zenna riapre e Camedo no: perché?» La Prealpina Perché Salvini ha perso la bussola (ma Zaia no). Parla Cicchitto

“Salvini, le sta sbagliando tutte e lancia Zaia. Non so se chi lo consiglia, come Bagnai e Borghi, gli abbia spiegato che già oggi, se non ci fosse stato l'acquisto miliardario dei nostri titoli da ...

Perché una nuova impennata di contagi potrebbe essere ancora in agguato

Un sostanziale calo dei contagi e una diffusione del virus sotto controllo sono due elementi fondamentali per l'avvio della Fase 2. Tuttavia, sebbene i nuovi positivi da Covid-19 siano sempre meno, i ...

