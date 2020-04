Niente “Google Camp” 2020 a Selinunte ma Google dona 170 mila euro (Di sabato 18 aprile 2020) Il Google Camp 2020 non ci sarà a Selinunte. La pandemia del Covid19 non ha permesso quest’anno l’organizzazione dell’attesissimo event organizzato dal colosso di Mountain View. Al tempio di Hera non arriveranno vip e personaggi dello spettacolo mondiale come avviene dal 2014. Tra gli ospiti illustri ci sono stati al Google Camp degli scorsi anni Rania di Giordania, il principe Harry e Lenny Kravitz, Elton John, Leonardo Di Caprio e i fondatori di Facebook e Net-Mark Zuckerberg, Reed Hastings e Marc Randolph. Lo riporta il Giornale di Sicilia. La Google Camp conference quest’anno non farà brillare i blindatissimi templi di Selinunte in occasione del vertice mondiale estivo che Google organizza in luglio in Sicilia ormai dal 2014. Tra mega yacht, aerei, jet privati in Sicilia negli scorsi anni sono arrivati i vip più ricchi e potenti del ... Leggi su direttasicilia (Di sabato 18 aprile 2020) IlCampnon ci sarà a. La pandemia del Covid19 non ha permesso quest’anno l’organizzazione dell’attesissimo event organizzato dal colosso di Mountain View. Al tempio di Hera non arriveranno vip e personaggi dello spettacolo mondiale come avviene dal 2014. Tra gli ospiti illustri ci sono stati alCamp degli scorsi anni Rania di Giordania, il principe Harry e Lenny Kravitz, Elton John, Leonardo Di Caprio e i fondatori di Facebook e Net-Mark Zuckerberg, Reed Hastings e Marc Randolph. Lo riporta il Giornale di Sicilia. LaCamp conference quest’anno non farà brillare i blindatissimi templi diin occasione del vertice mondiale estivo cheorganizza in luglio in Sicilia ormai dal 2014. Tra mega yacht, aerei, jet privati in Sicilia negli scorsi anni sono arrivati i vip più ricchi e potenti del ...

