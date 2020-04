Lombardia, l’allarme dal ministero scattò a gennaio ma la Regione non informò i medici di base (Di sabato 18 aprile 2020) Sarebbe stato lanciato un allarme dal ministero della Salute alla Regione Lombardia, già a gennaio. Un mese prima dell’esplosione della pandemia, la Lombardia sapeva che esistesse un rischio concreto per il Coronavirus. 30 giorni prima di Codogno. E un mese prima anche del disastro sanitario ad Alzano Lombardo, che noi di TPI abbiamo raccontato in un’inchiesta in più parti. Si tratta di raccomandazioni risalenti al 23 gennaio scorso, proprio il giorno in cui l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Gallera, dopo aver ricevuto una circolare del ministero, convoca la prima riunione della task forse della sanità lombarda. Ma, racconta oggi La Stampa in un articolo a firma di Monica Serra, non invia le linee guida ai medici di base e agli specialisti ospedalieri. La storia, secondo il quotidiano, fa parte delle carte che l’inchiesta della ... Leggi su tpi Coronavirus : l’allarme del ministero a gennaio sottovalutato dalla Regione Lombardia

Coronavirus - la denuncia dei medici di base : avvertiti dell’emergenza da Regione Lombardia un mese dopo l’allarme del ministero

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : la Lombardia lancia l’allarme - la mobilità è salita al 40% (Di sabato 18 aprile 2020) Sarebbe stato lanciato un allarme daldella Salute alla, già a. Un mese prima dell’esplosione della pandemia, lasapeva che esistesse un rischio concreto per il Coronavirus. 30 giorni prima di Codogno. E un mese prima anche del disastro sanitario ad Alzano Lombardo, che noi di TPI abbiamo raccontato in un’inchiesta in più parti. Si tratta di raccomandazioni risalenti al 23scorso, proprio il giorno in cui l’assessore al Welfare diGallera, dopo aver ricevuto una circolare del, convoca la prima riunione della task forse della sanità lombarda. Ma, racconta oggi La Stampa in un articolo a firma di Monica Serra, non invia le linee guida aidi base e agli specialisti ospedalieri. La storia, secondo il quotidiano, fa parte delle carte che l’inchiesta della ...

LegaSalvini : ??Utile promemoria per gli sciacalli che volevano “commissariare” la Lombardia! Ricordatevi gli insulti che si prese… - Tg3web : In Lombardia cresce l'allarme per gli anziani morti nelle Rsa. Molte le inchieste aperte per morti sospette. A Mila… - Tigre_E632 : RT @Miti_Vigliero: L’allarme dal ministero scattò a gennaio, ma la Lombardia non informò i medici di base Un mese prima di Codogno, Roma a… - giacomozuliane : RT @janavel7: 'L’allarme dal ministero scattò a gennaio, ma la Lombardia non informò i medici di base' (titolo della Stampa). Ogni giorno u… - Elisottera : RT @emanuelefiano: Il #Presidente #Fontana deve rispondere ai lombardi, qualcuno sapeva e non ha avvisato ? “L’allarme dal ministero scat… -