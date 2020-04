La cronaca di una strage di anziani nelle RSA lombarde

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) Gli ispettori del ministero della Salute nella loro relazione preliminare, ancora incompleta, sui malati di COVID-19 portaticase di riposo in Lombardia scrivono un atto d’accusa sulla gestione della crisi da parte di tutta la Regione. Responsabile di non avere «applicato in maniera tempestiva le misure» per difendere gliospiticase di cura. Spiega oggi Repubblica che si tratta delladi una: Gli ispettori evidenziano i pericolosi limiti della strategia adottata dalla giunta presieduta da Attilio Fontana. Di fronte all’emergenza è stato creato un «doppio binario», che sin dall’inizio ha privilegiato gli ospedali a scapito delle residenze per. E lo ha fatto disobbedendo alle direttive del governo. «Le azioni di contenimento indicate dal ministero della Salute non sono state applicate in ...