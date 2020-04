I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli svela: “Sono stato richiamato” (Di sabato 18 aprile 2020) Giancarlo Magalli I Fatti Vostri, confessione: “Sono stato richiamato per fare il Vigile urbano” Sono anni che Giancarlo Magalli è un volontario tra i Vigili urbani di Roma e in un momento così drammatico per l’Italia a causa del coronavirus, sente il dovere civico e morale di dare una mano ai suoi colleghi. Intervistato dal settimanale DiPiù il conduttore e padrone di casa de I Fatti Vostri ha svelato di essere stato richiamato per fare il Vigile e di essere stato cercato per l’emergenza dovuta all’epidemia. Giancarlo Magalli fa parte del corpo di Polizie Municipale di Roma da molti anni. In passato è stato in servizio due volte a settimana di notte, per sette anni consecutivi. Nonostante l’età e una trasmissione quotidiana come quella de I Fatti Vostri in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì, Giancarlo ... Leggi su lanostratv Roberta Morise e Magalli - addio Fatti Vostri? Spettatrice : “Spero di no”

I Fatti vostri - anticipazioni puntata 14 Aprile 2020 : Sandra Milo tra gli ospiti di Giancarlo Magalli

Intervistato dal settimanale DiPiù il conduttore e padrone di casa de I Fatti Vostri ha svelato di essere stato richiamato per fare il Vigile e di essere stato cercato per l’emergenza dovuta ...

Adriana Volpe cambia vita | Progetti in vista dopo il Grande Fratello Vip

Dopo aver realizzato un Grande Fratello Vip coi fiocchi ma non fortunato, Adriana Volpe è pronta a restare in pista. All’orizzonte per l’ex volto femminile de I Fatti Vostri c’è un progetto ambizioso.

