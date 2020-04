Gazzetta: telefonata Gattuso-Mertens per far partire la solidarietà per i dipendenti cassa integrati (Di sabato 18 aprile 2020) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela che dietro al gesto del Napoli di muoversi concretamente per i dipendenti in cassa integrazione c’è stata una telefonata tra Gattuso e Mertens che ha fatto partire tutti i compagni di squadra “La messa in cassa integrazione dei dipendenti del club per due mesi, e il mancato pagamento degli stipendi di marzo non solo ai giocatori ma anche ai collaboratori di staff con stipendi “bassi”, hanno colpito la squadra, composta da campioni capaci di essere tali anche fuori dal campo. E così ecco applicato il metodo Messi, che a Barcellona ha fatto scuola. È bastata una chiamata fra Gattuso e Mertens per coinvolgere poi tutta la squadra, nessuno escluso, che ha trovato il modo, appena dopo Pasqua, di recapitare un concreto regalo a quei dipendenti e collaboratori che si sono ritrovati con ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 aprile 2020) L’edizione odierna delladello Sport svela che dietro al gesto del Napoli di muoversi concretamente per iin cassa integrazione c’è stata unatrache ha fattotutti i compagni di squadra “La messa in cassa integrazione deidel club per due mesi, e il mancato pagamento degli stipendi di marzo non solo ai giocatori ma anche ai collaboratori di staff con stipendi “bassi”, hanno colpito la squadra, composta da campioni capaci di essere tali anche fuori dal campo. E così ecco applicato il metodo Messi, che a Barcellona ha fatto scuola. È bastata una chiamata fraper coinvolgere poi tutta la squadra, nessuno escluso, che ha trovato il modo, appena dopo Pasqua, di recapitare un concreto regalo a queie collaboratori che si sono ritrovati con ...

zazoomnews : Gazzetta: telefonata Gattuso-Mertens per far partire la solidarietà per i dipendenti cassa integrati - #Gazzetta:… - SimoRussoNa83 : RT @napolista: Gazzetta: telefonata #Gattuso-#Mertens per far partire la solidarietà per i dipendenti cassa integrati Non un gesto di sfid… - napolista : Gazzetta: telefonata #Gattuso-#Mertens per far partire la solidarietà per i dipendenti cassa integrati Non un gest… - Pasqual24320045 : RT @Gazzetta_it: Roma e il giallo della telefonata intercettata: Sabatini, Fenucci e il caso Osvaldo http://t.co/4GEKeSuMoO #calcio #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta telefonata Gazzetta: telefonata Gattuso-Mertens per far partire la solidarietà per i dipendenti cassa integrati IlNapolista Giulia, un’infermiera sottorete

Quando ho perso mio zio ho capito che un solo messaggio o una telefonata fanno la differenza: viviamo sul filo da oltre un mese e mezzo. Ogni regalo vale doppio, specie per chi – come me – vive ...

Napoli, lettera della squadra ai dipendenti cassintegrati. Spunta telefonata Gattuso-Mertens

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta il bel gesto dei giocatori partenopei in favore ... E così ecco applicato il metodo Messi, che a Barcellona ha fatto scuola". "È bastata una ...

Quando ho perso mio zio ho capito che un solo messaggio o una telefonata fanno la differenza: viviamo sul filo da oltre un mese e mezzo. Ogni regalo vale doppio, specie per chi – come me – vive ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta il bel gesto dei giocatori partenopei in favore ... E così ecco applicato il metodo Messi, che a Barcellona ha fatto scuola". "È bastata una ...