Dino Zoff difende Alex Meret: “Questa storia del gioco con i piedi ha un po’ stufato” (Di sabato 18 aprile 2020) Dino Zoff, ex portiere e ct, campione d’ Europa e del mondo con la Nazionale italiana, ha parlato a Marte Sport Live su Radio Marte: “Sto come tutti. È un dovere stare a casa. Non c’è altro da fare. Spero che l’emergenza Coronavirus finisca presto. La ripresa del calcio? Se i tempi sono lunghi o meno dipende dalla pandemia, il calcio aiuta a passare in casa qualche giornata. È fondamentale ripartire in sicurezza. È ovvio che gli agglomerati dei tifosi vanno evitati. La valutazione andrà fatta tra una decina di giorni almeno. Non conta molto se un club o un altro vogliano o meno riprendere”. Un commento anche su Alex Meret. “Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza. Non so cosa consigliare a lui. Sarebbe meglio se giocasse ancora a Napoli. Questa storia del gioco con i ... Leggi su calciomercato.napoli Nasce il grande Dino Zoff – 28 febbraio 1942 – VIDEO

Dino Zoff - doveva fare il meccanico : dalla cura di nonna Adelaide alla malattia passando per Spagna ’82 (Di sabato 18 aprile 2020), ex portiere e ct, campione d’ Europa e del mondo con la Nazionale italiana, ha parlato a Marte Sport Live su Radio Marte: “Sto come tutti. È un dovere stare a casa. Non c’è altro da fare. Spero che l’emergenza Coronavirus finisca presto. La ripresa del calcio? Se i tempi sono lunghi o meno dipende dalla pandemia, il calcio aiuta a passare in casa qualche giornata. È fondamentale ripartire in sicurezza. È ovvio che gli agglomerati dei tifosi vanno evitati. La valutazione andrà fatta tra una decina di giorni almeno. Non conta molto se un club o un altro vogliano o meno riprendere”. Un commento anche su. “Un portiere giovane così forte è importante che giochi e faccia esperienza. Non so cosa consigliare a lui. Sarebbe meglio se giocasse ancora a Napoli. Questadelcon i ...

fritzmazz : RT @CuoreDZebra: #HistoricPic Dino Zoff, president Giampiero Boniperti & Gaetano Scirea - LauckLena : RT @Trivia_WorldCup: #Italy ???? the day they beat West Germany ???? 3-1 to win the #WorldCup ?? #Spain82 Line-up: Dino Zoff ??, Graziani, Bergom… - JuveKakashi : RT @CuoreDZebra: #HistoricPic Dino Zoff, president Giampiero Boniperti & Gaetano Scirea - SharkRadioNet : RT @sportli26181512: #Interviste #Radio Zoff: “Meret? Il portiere è decisivo quando para. E’ importante che giochi…”: Zoff: “Meret? Il port… - sportli26181512 : #Interviste #Radio Zoff: “Meret? Il portiere è decisivo quando para. E’ importante che giochi…”: Zoff: “Meret? Il p… -