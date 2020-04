Coronavirus: app Immuni per monitorare i contagiati (Di sabato 18 aprile 2020) Il Governo ha adottato “Immuni”, l’app per monitorare i contagiati di Covid-19. Come funzionerà e quando sarà disponibile. Tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus durante la Fase 2 tracciando i contagiati da Covid-19 si potrà grazie alla app Immuni, che Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, ha scelto. In questo modo si potranno isolare eventuali focolai. Immuni è stata sviluppata dalla software house milanese Bending Spoons con la collaborazione delArticolo completo: Coronavirus: app Immuni per monitorare i contagiati dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Coronavirus | Appello dagli USA : “Vogliamo visitare i laboratori di Wuhan”

