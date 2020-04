Comic-Con di San Diego cancellato | è la prima volta in 50 anni

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Erika Pomella A causa della condizione sanitaria globale, il-Con di Sansi è visto costretto a cancellare l'edizione 2020 La pandemia di Coronavirus, che negli Stati Uniti è ancora nel pieno della Fase 1, sta portando alla cancellazione di molti eventi. L'ultimo dei quali è lo storico-Con di San, evento in cui ogni anno si riversano fan da tutto il mondo per incontrare i propri idoli e avere anticipazioni su film e serie TV di prossima uscita. Il-Con è diventato ormai non solo una tradizione, ma anche uno degli eventi intorno a cui ruota il mondo dello spettacolo e della settima arte. Un appuntamento fisso in cui molte produzioni promuovono i propri progetti, presentandoli direttamente al pubblico in sala. Quest'anno però, per lain 50, il-Con di Sannon avrà luogo. ...