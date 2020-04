Walter Ricciardi: «È certa una seconda ondata epidemica in autunno» (Di venerdì 17 aprile 2020) I dati italiani di oggi, venerdì 17 aprile, sembrano essere un piccolo raggio di sole. È ancora altissimo il numero dei deceduti (con un trend tristemente stabile da giorni intorno alle 500/600 morti ogni 24 ore), ma quello dei nuovi contagi sembra aver intrapreso (da almeno una settimana e mezzo) un trend di discesa. Ma sembra essere comunque troppo presto per esultare, come spiega Walter Ricciardi. Il membro italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del Ministero dell Salute, parla di una certezza: ci sarà una seconda ondata pandemica in autunno. LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 aprile Questo rischio sarà presente fino a quando non si troverà un vaccino. Per questo motivo Walter Ricciardi invita alla prudenza sulle riaperture ... Leggi su giornalettismo Walter Ricciardi : "Una seconda ondata è certa. Lombardia non si può permettere di riaprire"

