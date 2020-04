Vi prego | volemose bene anche dopo

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’altra sera sono andata al supermercato. Un evento, oggi che stare in casa è una regola e l’uscire è dettato dalla stretta necessità. Parcheggio l’auto, all’ingresso una fila di una decina di persone ben distanziate le une dalle altre, tutte munite di mascherina. La regola è che quando esce un cliente, ne può entrare un altro. È il mio turno, inizio a spuntare la mia lista della spesa. Quasi faccio i salti di gioia quando trovo la farina e il lievito. Negli ultimi giorni questi beni, ai quali non abbiamo mai dato esagerata importanza (ditemi la verità: quante di voi erano abituate a fare regolarmente dolci in casa, pizza o pane? Io no), scarseggiavano. Perciò è presto spiegata la gioia davanti al ricco bottino che mi sono aggiudicata. Guido verso casa. Ma davvero posso essere così felice per ...