Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di venerdì 17 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Corrado Lamberti ha guardato le stelle tutta la vita, le prime quelle protese sul lago di Como, dove viveva, Ha fondato con Margherita Hack delle riviste astronomiche, ha parlato di cosmo e di astri agli studenti con parole semplici, agli scienziati con parole sapienti. Nel 1999, l'Unione Astronomica Internazionale gli ha dedicato "per merito" un ...

"Non è una vera guerra perché non si deve scegliere chi deve vivere o morire, bisogna aiutarli tutti". Il segreto per vincere o quantomeno non soccombere al Covid-19 è racchiuso nel concetto di "rete" ...

Morire senza nessuno accanto è terribile: inquietante stridore con il recente episodio di “suicidio assistito” ...

