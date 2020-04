Torna NCIS 17 su Rai2 dal 17 aprile | ma al venerdì | cambia la programmazione dei nuovi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo una pausa iniziata a metà marzo, riprende ladi17 su, coiepisodi in prima visione assoluta per l'Italia. Il procedural CBS, finora tradizionalmente in onda al sabato sera,però collocazione in palinsesto: ladi17 susi sposta al venerdì, a partire dal 17. Al momento si tratta ancora della prima parte di stagione, che aveva debuttato a febbraio in Italia per poi fermarsi a marzo in unaballerina condizionata dall'attualità. Il sabato sera, infatti,ha preferito dedicare la prima serata all'informazione e all'approfondimento sul Coronavirus e l'emergenza sanitaria in tutta Italia, mettendo momentaneamente in panchina i suoi storici procedural. Ora è il momento di riprendere ladi alcuni di essi, in particolare del seguitissimo, ...